Riding a Meteor ao vivo no Cinema NOS no Forum Algarve

Publicado em 01 Fevereiro 2019 por RUA

Domingo, dia 17 de Fevereiro, pelas 11 horas da manhã, o projeto Riding a Meteor apresentar-se-á num cenário improvável. Transformar uma das salas do cinema NOS, no Forum Algarve, num palco multidimensional é o repto.

De forma a tirar partido de uma componente que tem vindo a explorar nos seus espetáculos, Riding a Meteor decidiu evidenciar as suas nuances cinematográficas levando-as a um ecrã maior.

A criação deste concerto, está interligada à iniciativa “Riding a Meteor Meets Meteora”, que nasceu em novembro do ano passado, aliada a uma campanha de crowdfunding.

O objetivo principal deste evento no Cinema NOS do Forum Algarve é dar a conhecer o projeto e angariar fundos para a realização do concerto pelo qual a banda sonha: um concerto em Meteora, numa das regiões gregas mais icónicas.

O custo para este concerto de angariação de fundos têm uma contribuição mínima de 7 euros, a mesma quantia associada a um bilhete de cinema, no entanto o espectador poderá decidir o valor que quer contribuir acima do valor mínimo.

A data de início de venda de bilhetes será anunciada em breve. Podendo estes bilhetes ser adquiridos no balcão informativo do Forum Algarve e online no site da Epopeia Records, editora de Riding a Meteor.

Para quem contribuiu para campanha de crowdfunding “Riding a Meteor Meets Meteora” existe ainda outra novidade: terá acesso gratuito ao espetáculo!

Esta é uma iniciativa que conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Câmara Municipal de Faro, do Forum Algarve e dos Cinemas NOS.