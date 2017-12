Richie Campbell lança “Lisboa”

Publicado em 18 Dezembro 2017 por RUA

Richie Campbell vai revelar aos fãs no próximo dia 21 de dezembro a nova mixtape “Lisboa”. O artista vai apresentar em primeira-mão dia 02 de fevereiro o seu novo registo de originais com um concerto em nome próprio na Altice Arena. A primeira parte do concerto está a cargo do luso-americano Mishlawi.

Lá atrás em 2016 “Do You No Wrong”, a música portuguesa mais tocada nas rádios e single de platina, marcou o início de um novo ciclo na carreira do artista português. Seguiram-se “Heaven”, single de ouro, e “Midnight in Lisbon, já em 2017, todos eles com suporte visual na plataforma digital YouTube.

Todos os videoclips foram filmados em Lisboa, a cidade que o viu crescer como artista e a quem presta tributo atribuindo-lhe o título deste novo projeto, uma mixtape toda ela composta e gravada em Lisboa com Lhast, um dos produtores portugueses em maior ascensão.

“A multi culturalidade da Lisboa moderna é a grande responsável pela diversidade de sonoridades na minha música, cresci a ir a festas de Reggae e Dancehall, a ouvir mornas na rua, afro-beats em discotecas, ou antes disso ainda, a ouvir R&B e HipHop na escola” Richie Campbell

A mistura do dancehall jamaicano com o R&B estão bem patentes em “Lisboa” e caracterizam o momento actual do artista, que depois de “Focused” e “In the 876” volta às sonoridades da sua primeira mixtape, “My Path”.

No passado dia 28 de Novembro, o artista disponibilizou mais um tema no seu canal de Youtube, “Water” com a participação de Slow J e Lhast, sendo este mais um dos singles já avançados da mixtape que já conta com mais de 1 milhão de vizualições no Youtube.

A mixtape será disponibilizada dia 21 de Dezembro apenas em formato digital, nas plataformas Youtube, Spotify, Apple Music, Itunes, etc.