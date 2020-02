Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo apresentam “A Reconquista de Olivenza” no Cineteatro Louletano

Publicado em 10 Fevereiro 2020 por RUA FM

Num exercício fantasioso com muito humor e pouco nacionalismo, e depois da auspiciosa estreia em Lisboa, a prestigiada dupla Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo apresenta o espetáculo “A Reconquista de Olivenza”, no Cineteatro Louletano, com duas sessões, respetivamente, nos dia 21 e 22 de fevereiro, às 21h30. Esta nova criação teatral conta com música ao vivo, em formação orquestral, dirigida pelo reconhecido Maestro Cesário Costa.

A “Reconquista de Olivenza” é o novo espetáculo que junta o dramaturgo e encenador Ricardo Neves-Neves e o pianista e compositor Filipe Raposo, depois de “Banda Sonora”. A história de Olivenza, parcela alentejana do território português ocupada em 1801 por Espanha, conta-se em palco num exercício pleno de fantasia e humor sobre o Poder e a Política. Uma comédia, comandada por sete bolas de cristal e onde não faltam uma Rainha-Mãe de Portugal materialista-reducionista, um dragão voador profético, gémeos herdeiros, bolas de Berlim do Califa, infantes espanhóis, uma enviada especial chinesa, Mary Poppins e até Nossas Senhoras que leem tarot. Como se diz em cena, “tragam os canhões, as baionetas, as bestas e as catapultas. Estamos de partida! Todos pela Ponte 25 de Abril, seguindo pelo Alentejo até Olivenza”.

Esta criação é uma coprodução do Cineteatro Louletano, Teatro do Eléctrico, Culturproject e São Luiz Teatro Municipal. O Teatro do Eléctrico é uma estrutura financiada por República Portuguesa – Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes e pelo Município de Loulé.

O espetáculo tem a duração de 90 minutos, dirige-se a maiores de 12 anos e o ingresso tem um custo associado de 10 euros, passando para 8 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cineteatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cineteatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas do Município de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.