Rhye junta-se ao cartaz do NOS Alive’17

Publicado em 08 Fevereiro 2017 por RUA

O duo formado pelo vocalista canadiano Mike Milosh e pelo produtor dinamarquês Robin Hannibal é a mais recente confirmação do NOS Alive. A dupla sobe ao Palco Heineken dia 06 de julho, juntando-se no cartaz aos já anunciados The Weeknd, The xx, Phoenix, alt-J, Ryan Adams e Blossoms.

O projeto de Mike Milosh, que se apresentou ao público e à imprensa de uma forma misteriosa, tendo começado a libertar temas online, sem revelar muitos detalhes, conquistou em pouco tempo o coração dos jornalistas de todo o mundo. Em 2013, poucos meses depois de se ter lançado nesta odisseia, a dupla lança o primeiro LP, “Woman”, que sem surpresas conseguiu críticas inimagináveis em meios da especialidade como a Pitchfork, com uma generosa pontuação de 8.5 em 10, tendo sido considerado um dos álbuns do ano.

As sensuais e poderosas composições de Rhye vão garantidamente contribuir para mais um sucesso do Palco Heineken, que desde a sua génese conta com um dos mais brilhantes alinhamentos dos festivais de música mundiais.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.