Reverence Festival Santarém revela alinhamento

Já há alinhamento final para a 4ª edição do REVERENCE FESTIVAL SANTARÉM, a ter lugar na idílica zona do Parque da Ribeira de Santarém entre 8 e 9 de Setembro. Os nacionais MOONSPELL e os belgas AMENRA e OATHBREAKER são cabeças-de-cartaz no primeiro dia do certame, 8 de Setembro, sexta-feira, sendo que os japoneses MONO, os ingleses GANG OF FOUR e os suecos TRÄD GRÄS OCH STENAR encerram o festival, no dia seguinte, 9 de Setembro, sábado.

O primeiro dia contará ainda com os SINISTRO, BO NINGEN, 10000 RUSSOS, DESERT MOUNTAIN TRIBE, NÉVOA, WILDNORTHE, THE GLUTS, DEAD RABBITS, PRETTY LIGHTNING, ZARCO, GOSSAMERS, TREN GO! SOUNDSYSTEM, THE MELANCHOLIC YOUTH OF JESUS, CUT, TWO PIRATES AND A DEAD SHIP, QUENTIN GAS & Los ZÍNGAROS, IGUANA e F’RRUGEM.

No alinhamento do segundo dia do evento, destaque também para THE UNDERGROUND YOUTH, SIENA ROOT, ESBEN AND THE WITCH, LOBO, HILLS, THROW DOWN BONES, IS BLISS, THE JANITORS, NONN, PÁS DE PROBLÈME, ASIMOV & THE HIDDEN CIRCUS, CONJUNTO!EVITE, COWS CAOS, CHINASKEE & OS CAMPONESES, ROYAL BERMUDA, I AM THE GHOST OF MARS, DR SPACE e GROAL.

São 42 nomes no total, das bandas estabelecidas ao talento emergente, e com um contingente nacional, fulcral na evolução do evento desde a primeira edição, bastante versátil. Junte-se a isto a parceria com a reputada editora londrina Fuzz Club, referenciada como um dos principais selos de rock psicadélico underground da Europa, que vai comemorar o 5º aniversário no Parque da Ribeira de Santarém, e é garantido que se vai ouvir alguma da melhor música alternativa atual, do metal ao rock, passando pelo indie, gótico e neo-psicadelismo, entre muitas outras tendências da música feita com guitarras, que se produz hoje no planeta.

O passe de dois dias para o REVERENCE SANTARÉM custa apenas €45 até ao próximo dia 15 de Julho, passando para €55 de 16 de Julho até 31 de Agosto. A partir de 1 de Setembro, o preço do passe de dois dias fixa-se nos €65 até à data do evento. Os bilhetes diários, por seu lado, custam €30 até 15 de Julho, passando este valor para €35 de 16 de Julho até 31 de Agosto. A partir do dia 1 de Setembro, o preço dos bilhetes diários fixa-se nos €40.

Em 2017, o REVERENCE conta, pela primeira vez, com apoio da Câmara Municipal de Santarém e das Águas de Santarém, realizando-se num cenário natural fantástico, mantendo a atmosfera descontraída e de exaltação musical que caracterizou as três edições anteriores.