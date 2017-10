Docapesca retoma trabalhos de reabilitação na doca de recreio de Faro

Publicado em 11 Outubro 2017 por RUA

A Docapesca – Portos e Lotas, SA retomou os trabalhos de reabilitação e revestimento da muralha da doca de recreio de Faro, num investimento de 93 mil euros e cuja conclusão está prevista para o final de janeiro.

Esta segunda fase consiste da reabilitação da muralha de suporte nascente, compreendida entre o Hotel Eva e o quartel dos Bombeiros Voluntários de Faro. A obra teve início em 25 de setembro com a montagem do respetivo estaleiro.

A intervenção abrange a remoção das pedras de revestimento da muralha, com o comprimento total de 260 metros, e a execução de um novo revestimento em betão reforçado com fibras estruturais, com a estereotomia do revestimento existente. Os trabalhos serão executados à maré com recurso a plataforma elevatória do tipo bailéu.

Refira-se que a primeira fase da intervenção, dedicada à reposição das condições que resultaram da abertura de uma fissura na muralha de suporte, foi concluída em 30 de junho.

A interrupção dos trabalhos, decidida em estreita articulação com a Câmara Municipal de Faro, Ginásio Clube Naval de Faro e Capitânia do Porto de Faro, teve como principal objetivo minimizar os impactos no local da intervenção durante o período estival.