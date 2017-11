Resultado de pesquisa pós-doutoral no CIAC da UAlg é lançado em livro

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

O investigador Carlos Eduardo Japiassú de Queiroz acaba de lançar o livro “Os São Bernardo(s) de Graciliano Ramos e Leon Hirszman: uma investigação acerca da temática do tempo nas estruturas narrativas do romance e do filme São Bernardo”, resultado do seu estágio pós-doutoral realizado em 2015, no Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve, sob a orientação de Mirian Tavares.

A edição, financiada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), faz uma análise comparativa do romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos e da obra fílmica homónima do diretor, também brasileiro, Leon Hirszman, tendo em conta o uso e a conceção do tempo enquanto construção de sentido para a história e para a estrutura da narrativa.

Carlos Eduardo Japiassú de Queiroz, natural de São Paulo, é graduado em Comunicação Social, pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe.