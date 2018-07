Residência da UAlg reforça alojamento local nos meses de julho e agosto

Publicado em 18 Julho 2018 por RUA

Direcionada para um público jovem, mas também para famílias, Faro vê aumentada a sua oferta de alojamento local, durante os meses de julho e agosto, com uma residência localizada no coração da cidade, junto à zona histórica e a poucos metros da Ria Formosa. Propriedade dos Serviços de Ação Social da Universidade do Algarve, a Faro Albacor Residence passa a disponibilizar 29 quartos duplos e 9 individuais, totalmente renovados em 2018.

Além dos quartos com casa de banho privativa, no piso térreo existe uma sala de convívio equipada com TV e acesso à internet.

A Faro Albacor Residence oferece, assim, aos seus hóspedes a possibilidade de ficarem alojados no centro da cidade de Faro, capital do Algarve, a apenas 5 minutos do centro histórico, lojas, marina, shopping e apenas a 15 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Faro.

Mais informações e reservas em: http://faroalbacorresidence.ualg.pt/pt/