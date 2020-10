Reitor da UAlg integra Comissão Permanente do CRUP

Publicado em 14 Outubro 2020 por RUA FM

Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, integra a nova Comissão Permanente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, sucede a António Fontainhas Fernandes na presidência do CRUP.

Com dois candidatos à liderança, António Sousa Pereira foi eleito à segunda volta, no dia 13 de outubro, com mais um voto do que Paulo Jorge Ferreira, reitor da Universidade de Aveiro, que passará a ser o vice-presidente do CRUP, a convite do presidente eleito.

Além de Paulo Águas, integram a direção do conselho de reitores António Cruz Serra, da Universidade de Lisboa e Maria de Lurdes Rodrigues, do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE).