Red Hot Chili Peppers juntam-se ao cartaz do NOS Alive’21

A 14ª Edição do NOS Alive está de volta nos dias 07, 08, 09 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés.

A 365 dias da abertura de portas, o festival junta ao cartaz uma grande confirmação: no dia 8 de julho os Red Hot Chilli Peppers sobem ao placo NOS para uma atuação que promete ficar marcada na história.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, os RHCP são considerados umas das maiores bandas de sempre do universo rock. Com mais de 30 anos de existência, a banda composta por Anthony Kieds, Flea, Chad Smith e com o recente retorno do John Frusciante em 2019, nas redes sociais afirmam: “We also announce, with great excitement and full hearts, that John Frusciante is rejoining our group”.

A esta enorme surpresa, aos já anunciados Da Weasel, juntam-se ainda ao cartaz em 2021: Alt- J, Two Door Cinema Club, Angel Olsen, Caribou, Parcels, Black Pumas, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Moses Sumney, Hobo Johnson and The Lovemakers, Alec Benjamin, Seasick Steve e Sea Girls e muito mais a confirmar.