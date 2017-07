Reclusos do Estabelecimento Prisional de Olhão pintam Estádio Municipal

Publicado em 26 Julho 2017 por RUA

Um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional de Olhão está a proceder, até 4 de agosto, à pintura do Estádio Municipal. Os trabalhos incidem na pintura externa do equipamento, com particular incidência na vedação.

Esta atividade resulta de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Olhão e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, assinado em fevereiro passado.

A colaboração entre as duas entidades, que se insere na política de reinserção social e gestão articulada dos sistemas tutelar educativo e prisional da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, concretiza-se, na prática, na disponibilidade por parte do Município em colaborar na reintegração de cidadãos que se encontram a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Olhão.

Nesta perspetiva, os reclusos têm oportunidade de executar tarefas ao serviço da Autarquia de Olhão, sejam de manutenção geral, limpeza, arranjos exteriores, ou outros trabalhos considerados necessários.

Este é um modelo de cooperação já testado no passado com resultados animadores. De recordar que os trabalhos de pintura do Pavilhão Municipal que decorreram o ano passado foram executados por reclusos do Estabelecimento Prisional de Olhão, bem como uma ação de limpeza da Ilha da Armona, que ocorreu no final de maio.