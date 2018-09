Receção ao Caloiro promete forte animação

Publicado em 17 Setembro 2018 por RUA

A Receção ao Caloiro (RC) 2018 realiza-se de 19 a 27 de setembro, nas Muralhas da Cidade de Faro.

O evento, organizado anualmente pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), marca o início do ano letivo e tem como principal objetivo integrar os estudantes que acabaram de ingressar no ensino superior na Universidade do Algarve.

Com um programa musical pensado para os jovens, “mas também a espreitar outras idades, de modo a ser uma festa para todos os algarvios”, como refere a AAUAlg, a maior parte dos nomes que sobe ao palco é bem conhecida do grande público.

A Receção ao Caloiro 2018 inicia-se no dia 19 às 23h59 com a tradicional Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo 2018-2019, que terá lugar no Largo da Igreja do Carmo, onde os In Versus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra farão as honras da abertura do novo ano.

O dia 20 será o primeiro dia de espetáculos nas Muralhas. Conta com a atuação das três tunas da Universidade do Algarve: a Real Tuna Infantina – Tuna Mista da Universidade do Algarve, a Feminis Ferventis – Tuna Feminina da Universidade do Algarve e a Versus Tuna – Tuna Masculina da Universidade do Algarve.

Dia 21, sexta-feira, a noite ficará a cargo dos farenses Homies, Plutónio e Mundo Segundo & Sam the Kid. No sábado, dia 22, será a vez de SupaSquad, Putzgrilla e Ninja Kore subirem ao palco. Domingo, dia 23, David Brito e Cristiano Martins são os responsáveis por animar a noite. A noite de dia 24 terá DJ MrKool, Quim das Remisturas e Baile & Funk – patrocinado pelo bar Coral. Hybrid Theory (Tributo aos Linkin Park) e novamente DJ MrKool são os donos do palco no dia 25. A atuação de Toy está agendada para a noite de quarta-feira, dia 26, que também terá Fernando Leal e André Salgueiro como protagonistas. Por fim, no dia 27, Ricardo Vieira, Miguel Azevedo e o DJ Christian F encerram a edição de 2018 de um dos maiores eventos realizados por estudantes e para os estudantes da Universidade do Algarve.