Receção ao Caloiro com cartaz completo

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) divulgou o cartaz final da Semana de Receção ao Caloiro 2017, que acontecerá entre os dias 20 e 28 de setembro, proporcionando 8 noites de diversão, cultura e tradição académica aos estudantes da Universidade do Algarve (UAlg) e a toda a comunidade em geral.

A Semana de Receção ao Caloiro, à semelhança do ano passado, continuará a realizar-se nas Muralhas da Cidade de Faro (Casa do Arco do Repouso), na baixa da cidade. Existirá novamente a sensação de “regresso às origens”, uma vez que este é um local “histórico” para a academia algarvia, no sentido em que algumas das primeiras edições da Semana Académica do Algarve se realizaram neste local.

“Acreditamos que a continuidade do local e dos horários da Receção ao Caloiro será benéfica e dará excelentes condições para o evento e, principalmente, para os novos estudantes da Universidade do Algarve disfrutarem da melhor forma. Este “regresso às origens” levará, à semelhança do ano passado, que os novos caloiros conheçam melhor e mais rapidamente a Cidade de Faro, nomeadamente a baixa e a zona histórica da cidade”, refere Rodrigo Teixeira, Presidente da AAUAlg.

Relativamente aos horários, estes manter-se-ão, relativamente ao ano passado: abertura das portas pelas 22 horas e encerramento às 3 horas, excepto no fim-de-semana (sexta-feira, dia 22, e sábado, dia 23), bem como no último dia, a dita “Alcoolização dos Perús” (quinta-feira, dia 28).

“Querendo, a AAUAlg e os estudantes, causar o menor impacto sonoro possível à Cidade de Faro e aos farenses, colocámos o palco estrategicamente virado para a Ria Formosa, de forma a impedir a propagação do som para a Cidade. O feedback apresentado pela Câmara Municipal de Faro à AAUAlg foi extremamente positivo e, devido a isso, iremos continuar esta aposta ganha no ano anterior”, referiu Rodrigo Teixeira, Presidente da AAUAlg.

A Semana de Receção ao Caloiro começará no dia 20 de setembro (quarta-feira), no Largo do Carmo, em Faro, onde, pelas 23h59, os novos estudantes da UAlg serão presenteados com a Monumental Serenata de Ano Letivo, a cargo dos “InVersus” – Grupo de Fados de Coimbra.

O dia 21 de setembro será o primeiro dia de Recinto da Semana de Receção ao Caloiro, com o habitual e tradicional dia de Tunas Académicas: Real Tuna Infantina, Feminis Ferventis e Versus Tuna.

Entre os artistas divulgados podem destacar-se SLOW J – o multifacetado artista português que está em clara ascensão -, Club Banditz – dupla de DJs de alcance internacional, ambos no dia 22 de setembro (sexta-feira), bem como Deejay Telio & Deedz B – artistas de Kizomba/ Afrobeat/ Funk – Van Breda (DJ oficial “Swag On”) e NINJA KORE – que integram os estilos de eletrónica, drum’n’bass, dubstep e electro house.

Na edição de 2017 da Semana de Receção ao Caloiro, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) decidiu apostar também nos dias de semana, de domingo a quinta-feira, bem como de apostar em bandas e artistas locais.

“A Semana de Receção ao Caloiro deve ser valorizada como um todo, e por isso apostámos também nos dias de semana. Conseguimos também juntar o melhor de dois mundos, dando a oportunidade a várias artistas e bandas locais de se projetarem e promoverem o seu trabalho, sendo, alguns destes, também estudantes da Universidade do Algarve. É desta forma que a Academia continuará a aproximar-

-se da Cidade de Faro e da região algarvia em geral.”, refere Rodrigo Teixeira, Presidente da AAUAlg.

Neste contexto poderão destacar-se a banda farense “Galopim”, bem como o músico de hip-hop farense “Jay Ill”, ambos no dia 22 de setembro (sexta-feira), bem como a banda de estudantes da UAlg “Chunky’s”, que atuarão no dia 26 de setembro (terça-feira).

Durante os dias “de semana”, teremos domingo e segunda-feira com noites “típicas” de arraial académico com os artistas Ricardo Glória e Rúben Filipe, respetivamente, acompanhados dos DJs “twoXplod” (domingo) e “Jossa” (segunda-

-feira).

Na terça-feira, dia 26, para além da banda “Chunky’s”, haverá a atuação de “Rizzo” (DJ oficial dos “Putzgrilla”).

Na quarta-feira, dia 27, teremos o regresso de “Jaimão”, bem como o DJ “Christian F” a terminar a noite.

A Semana de Receção ao Caloiro terminará no dia 29 de setembro (quinta-feira) com a habitual “Alcoolização dos Perús”, com cerveja à descrição, ficando a cargo de Miguel Azevedo, de DJ André Salgueiro e DJ Mr Kool (DJ residente do antigo “Bar Académico” da AAUAlg).

Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) anuncia, em primeira mão, a parceria conseguida com a empresa de autocarros urbanos de Faro, “Próximo”, com vista na criação de uma carreira temporária, no sentido de facilitar o transporte aos estudantes da Universidade do Algarve e a todos os que visitem o recinto da Semana de Receção ao Caloiro, em geral.

“Apesar de os estudantes nos referirem o seu agrado, no ano passado, relativo à mudança de local da Semana de Receção ao Caloiro para as Muralhas da Cidade de Faro, verificámos que o ponto menos positivo da mudança foi o afastamento da zona da Penha, onde grande parte dos estudantes reside. Neste sentido, tivemos iniciativa e procurámos a empresa de transportes locais “Próximo”, que acedeu ao nosso pedido, ficando a AAUAlg muito grata por isso. Assim sendo, os estudantes que residam quer na zona da Penha ou noutros locais de Faro, como por exemplo junto à Escola Superior de Saúde da UAlg, terão uma forma mais cómoda de se deslocar ao Recinto da Semana de Receção ao Caloiro”, anunciou Rodrigo Teixeira, Presidente da AAUAlg, que ainda acrescentou: “Mas, os maiores beneficiados serão os estudantes residentes junto ao Campus de Gambelas, que têm como único meio de transporte viável o autocarro. Podemos constatar tal facto no mesmo serviço prestado na Semana Académica e, por isso, será um grande apoio a estes estudantes”.

Com o início de mais um ano letivo na Universidade do Algarve (UAlg) e a chegada de novos estudantes, a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) organiza a Semana de Receção ao Caloiro. Mas engane-se quem pensa que a organização passa apenas pelas atividades de diversão noturna.

A AAUAlg continuará a organizar várias atividades complementares, com o claro objetivo de melhorar as atividades de integração dos novos estudantes da Universidade do Algarve, criando pontos de contacto entre as atividades dos vários cursos e, consecutivamente, unindo a Academia.

O Gabinete de Desporto da AAUAlg colaborou com a Universidade do Algarve (UAlg), no sentido da organização de atividades de integração dos novos estudantes como Open Day de stand up paddle, canoagem e vela (em parceria com o Centro Náutico da Praia de Faro), bem como um Oper Day de Surf e Bodyboard (em parceria com a Associação AMAR e Clube de Surf de Faro).

As atividades que integram o Programa diurno da Semana de Receção ao Caloiro são: Tarde de Desporto (19 de setembro) e Tarde de Fitness (20 de setembro), ambas a decorrer no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

Atividades de cultura e tradição académica

Para além das atividades já referidas, a AAUAlg organiza um Peddy Paper noturno pela Cidade de Faro (20 de setembro), que se iniciará, pelas 21h, no Campus da Penha da UAlg, passando por alguns dos pontos mais importantes da Cidade de Faro e terminando no Largo do Carmo, onde, pelas 23h59, se realizará a Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo, pelo grupo de fados de Coimbra “InVersus”.

No dia 26 de setembro, terça-feira, realizar-se-á o Mega Desfile do Caloiro e Banho Público, atividade na qual os novos estudantes dos vários cursos da UAlg se apresentam pela primeira vez à Cidade de Faro, por um percurso que se iniciará no Campus da Penha da UAlg e terminará no Largo de São Francisco.

Haverá também lugar às atividades solidárias, protagonizadas pelos vários cursos, bem como as tradicionais atividades “Missa do Caloiro” e “Sapatada” (27 de setembro) e “Procissão das Velas” (28 de setembro).