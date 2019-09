Receção ao Caloiro 2019 com Tara Perdida, SupaSquad, Piruka, No Maka e Favela Lacroix

Publicado em 19 Setembro 2019 por RUA

A Receção ao Caloiro (RC) 2019, organizada anualmente pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), será realizada de 18 a 26 de setembro de 2019 junto às piscinas municipais de Faro.

Este evento marca o início do ano letivo e tem como principal objetivo integrar os novos alunos que entraram este ano no Ensino Superior na Universidade do Algarve. Porém, a AAUAlg convida toda a comunidade Farense a fazer parte deste.

Para além das atuações musicais que terão lugar no recinto da RC ao longo de 1 semana, estão também programadas atividades para todos os estudantes desta universidade.

A Receção ao Caloiro 2019 inicia-se no dia 18 às 23h59 com a tradicional Monumental Serenata de Abertura do Ano Letivo 2019-2020, que terá lugar junto à Igreja do Carmo, onde os In Versus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra farão as honras da abertura do novo ano.

O dia 19 será o primeiro dia de espetáculos no recinto, e contará com as atuações de três tunas da Universidade do Algarve: a Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve, a Feminis Ferventis – Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve e a Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve.

Dia 20, sexta-feira, a noite ficará a cargo de Zebra Sépia – grupo vencedor do concurso do IPDJ – SupaSquad e Danni Gato.

No sábado, dia 21, será a vez de SacikBrow, Phoenix RDC e Piruka subirem ao palco.

Domingo, dia 22, MessyVibes, powered by LA, são os responsáveis por animar a noite.

A noite de dia 23 terá Faro na Gaiola, No Maka e Favela Lacroix para garantir a animação no recinto.

Rúben Filipe e o DJ Cláudio M. são os donos do palco no dia 24.

A atuação de Tara Perdia está agendada para a noite de quarta-feira, dia 25, que também terá Heaven can Hate e Roddes como protagonistas.

Por fim, no dia 26, Miguel Azevedo e o André Salgueiro encerram a edição de 2019 de um dos maiores eventos realizados para os estudantes da Universidade do Algarve.

Faro, 18 de setembro de 2019