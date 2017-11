Real Estate anunciam a sua presença NOS Alive’18

Publicado em 28 Novembro 2017 por RUA

Os Real Estate acabam de anunciar a sua presença dia 14 de julho no NOS Alive’18. A banda de New Jersey, sediada em Brooklyn, sobe ao Palco Sagres, no último dia do festival para apresentar o mais recente registo de originais “In Mind”, editado no passado mês de março.

Com quatro álbuns de estúdio na bagagem os Real Estate são admirados pelas suas sonoridades vintage, envolvidas num psicadelismo que para muitos remetem aos clássicos dos The Beatles, Pink Floyd e Echo & the Bunnymen. A banda tem dado provas do seu talento, não só pela qualidade dos discos como pelas fabulosas atuações ao vivo, contando hoje com uma forte base de fãs.

Os Real Estate são Martin Courtney IV (voz), Alex Bleeker (baixo e voz), Jackson Pollis (bateria), Matt Kallman (teclados) e Julian Lynch (guitarra).

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.