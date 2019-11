Raquel Jacob candidata-se à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve

Publicado em 12 Novembro 2019 por RUA FM

Raquel Jacob anunciou a sua candidatura à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg).

As eleições estão marcadas para o próximo dia 3 de dezembro.

João Sá de Carvalho, antigo vice-presidente da AAUAlg, também já anunciou a sua candidatura.

Segundo um post publicado no Facebook, Raquel Jacob diz que «a integração de vários projetos no ramo do associativismo estudantil fomentam a cidadania e participação ativa em sociedade e foram, experiências como o Parlamento dos Jovens e a oportunidade de integrar a Direção Geral da Associação Académica, no mandato de 2019, que despertaram em mim a capacidade de liderança, o espírito crítico e o trabalho em equipa que vejo como fulcrais na candidatura que agora apresento».

Ajustar cada vez mais a atividade da Associação Académica aos interesses dos estudantes e a sustentabilidade financeira da AAUAlg são alguns dos pilares desta candidatura.