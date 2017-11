Raid BTT “Serra Mar” está de regresso

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

O Raid BTT “Serra Mar” 2017 realiza-se no domingo dia 10 de Dezembro, depois do sucesso dos anos anteriores, mais uma vez vamos realizar o desafio de levar os participantes desde o interior da serra Algarvia no Ameixial até junto ao mar em Quarteira, não possui caris competitivo (não há classificações, nem tempos), em Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT) e tem a distancia aproximada de 70Km.

Este ano também há uma versão mais curta do Raid com uma distancia aproximada de 35Km, tem o inicio a meio do percurso em Querença*.

As inscrições têm o custo de 10€ para não sócios do clube e 5€ para sócios com as quotas em dia, inclui transporte de Quarteira para o Ameixial, abastecimentos líquidos/sólidos, lanche no final, banhos, brinde e seguro de acidentes pessoais.

Inscrições/confirmações até 6 Dezembro, as inscrições com transporte são limitadas aos primeiros 100.

Mais informações e inscrições em www.bttloule.com