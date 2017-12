Rag’n'Bone Man estreia-se em Portugal no NOS Alive

Publicado em 15 Dezembro 2017 por RUA

O Palco Sagres do NOS Alive’18 continua a somar nomes de talento ao cartaz e confirma agora a estreia do incrível Rag’n'Bone Man em solo português. O inglês vai subir a palco dia 13 de julho para apresentar o seu álbum de estreia “Human”, editado em fevereiro de 2017.

O cantor e compositor inglês conquistou em tempo recorde, com o primeiro álbum de originais, o certificado Disco de Ouro em vários países e já conta com dois Brit Awards 2017, nas categorias “British Breakthrough Act” e “Choice Award”. O músico encontra-se ainda nomeado para dois prémios nos MTV European Music Awards, nas secções “Best New Artist” e “Best Push Artist”.

Os primeiros lançamentos do cantor seguiram um registo mais acústico, mas ao longo dos anos evoluiu em direção a um som mais eletrónico com batimentos de hip-hop, soul e blues. Hoje é considerado uma das grandes promessas da sua geração.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.