“Radiação” recebe propostas até 15 de agosto

De 16 a 29 de Outubro de 2017 a RUA volta a difundir o Radiação. Este é um projecto de Artadentro, realizado em co-produção com a Rádio Universitária do Algarve – RUA FM.

Radiação (Edição 3), consiste na realização de uma semana de Arte Rádio, com a rádio-difusão de objectos sonoros intercalados pela habitual grelha de programação da RUA FM.

A Arte Rádio, pode ser tida como uma forma de sound art, embora puramente sonora e não integrando obras musicais. Muitos dos seus praticantes, preferem-na como uma forma artística por si só, que usa as idiossincrasias da rádio: a ligação ao ouvinte; o seu carácter efémero; o constrangimento temporal e espacial; tirando partido da cooperação entre estações de rádio; e, sobretudo, actuando sobre o uso estabelecido da rádio.

A Arte Rádio, é uma actuação artística sobre o médium radiofónico transformando-o e/ou usando as suas características particulares, questionando-o e ao mundo envolvente — rádio produzida por artistas; composta por objectos sonoros experienciados no espaço rádio (todo o local onde a transmissão é ouvida), em que a qualidade sonora das obras rádio-difundidas é secundarizada em relação à originalidade conceptual — o receptor de cada ouvinte determina a qualidade sonora da obra. A Arte Rádio acontece no local onde os objectos sonoros são ouvidos em combinação com o som ambiente, impossibilitando ao autor o controle total da experiência da fruição da obra pelo ouvinte — cada ouvinte experiência a sua própria versão de uma obra; a Arte Rádio não é música — Arte Rádio é rádio.

Assim, o que se pretende com esta iniciativa, é suscitar a reflexão sobre o “ouvir” contemporâneo — até que ponto somos “surdos” a grande parte da multifacetada paisagem sonora em que vivemos —, e sobre a “oferta” sonora radiofónica.

Regulamento:

— Radiação (Edição 3), é um projecto aberto a quem quiser participar, desde que respeitando as seguintes regras:

— Cada autor poderá participar com um máximo de três peças, de duração mínima de 30 segundos e máxima de 2 minutos, em formato MP3;

— Não são aceites peças puramente musicais (qualquer peça que inclua sons musicais será avaliada e poderá ser excluída);

— Para uma correcta e mais eficaz divulgação, as peças devem ser acompanhadas de uma pequena biografia do autor(a) e uma imagem (jpg) que o/a represente, de um título e um pequeno texto explicativo (facultativo)*;

— A entrega de peças para a participação em Radiação (Edição 3), deve incluir a autorização expressa do autor para a sua rádio-difusão, bem como para a sua livre disponibilização ao público através da sua inclusão para download gratuito em www.artadentro.com;

— As peças devem ser enviadas até 15 de Agosto de 2017 via: radiacao.artadentro@gmail.com

(podem usar: https://wetransfer.com ou https://www.wesendit.com )

— Peças que incluam vernáculo só podem ser rádio-difundidas após as 24horas;

— Cabe à Artadentro decidir sobre a inclusão ou exclusão das obras enviadas, e em coordenação com a RUA-FM, sobre a ordem e horário da sua colocação na grelha de programação.

+ info: Patrícia Serrão : — radiacao.artadentro@gmail.com