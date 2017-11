Radiação III com download disponível

Publicado em 15 Novembro 2017 por RUA

Já estão disponíveis para download as obras sonoras difundidas em Radiação III,.

Juntamente com as obras está também disponível um pdf com arranjo gráfico para a respectiva caixa e CD, com design de Rodrigo Rosa.

Relação de autores e obras:

Alexander Tchitchikov (Martim Santos):

“Les Cowboys Morts ne Racontent pas d’Histoires”, 02:05

“пиано убило дельфин”, 01:46

“Bebi Uma Girafa”, 02:52

“Tenebrarum”, 04:33

Alexandre Reigada:

“Bichos”, 03:30

Ana André:

“Faro”, 00:42

“Barreiro”, 00:31

Ana Borralho & João Galante:

“And the Far Horizon Fading Away”, 03:05

Ana Pissarra e José Nascimento:

“Os Cães Sopram Línguas de Fogo para Longe”, 01:59

Ângelo Encarnação:

“Good Picture of Steve”, 01:11

“Step”, 01:11

“Standby Gene”, 01:06

Carmo Posser:

“Vai-Vem”, 02:00

Catarina Branco:

“Composition and Movement”, 01:49

Fernando Sampaio Amaro:

“Wish You Were Here”, 02.43

“Oh Lord” (00.02.27)

“I Came So Far For Beauty”, 02.46

“Mr. Kite”, 02.36

Inês Luís:

“Efémero Mundo”, 02:00

Luiza Schaefer:

“Deixar Voar Além”, 00:57

“Como a Digestão”, 00:46

“Polir Talheres”, 00:52

Milita Doré:

“Intimidade”, 02:40

Nuno Murta:

“Sorry Bieber 01”, 02:03

“Sorry Bieber 02”, 00:51

“Entrevista”, 01:50

Pedro Cabral Santo:

“Projecto Fusível – Test”, 02:40

Ricardo Paraíso Silvestre:

“Unheard”, 01:28

Rúben Gonçalves:

“Mania Nostálgica”, 01:05

Sara Pinheiro:

“One F”, 02:19

“Elephant Whispers”, 02:00

Sara Pinheiro com Salomé Lamas:

“Riots and Rituals”, 02:00

Vasco Vidigal:

“I Feel Hot”, 02:00

Xana:

” Manifesto com Labirinto”, 01:52