Rachid Taha cancela concerto no Festival MED e dá lugar a Octa Push Dj Set

Publicado em 29 Junho 2017 por RUA

Por motivos de saúde, o cantor franco-argelino Rachid Taha cancelou o concerto que iria dar esta noite no Palco Cerca, em Loulé, no arranque do 14º Festival MED.

O artista irá, assim, ser substituído pelos Octa Push DJ Set que, passados 3 anos, regressam ao Festival MED num novo formato. O grupo sobe ao palco às 01h15.

Octa Push é um duo de Portugal composto por Dizzycutter e Mushug. A dupla já existe desde o início de 2008, quando ambos os irmãos de Carcavelos/Lisboa foram desafiados a iniciar um projeto de live-act. Com o primeiro show, começaram a surgir mais reservas para outros shows.

Rapidamente começaram a compor músicas juntos e acabaram por desenvolver uma fusão de Bashment, Garage e Dubstep fundido com outros elementos como Afrobeat, Techno e 2-Step. O resultado dessa sonoridade acaba criando uma energia eletrizante que busca inspiração na cultura africana.

Em 2013 surge o primeiro LP, chamado “Oito”. Num curto espaço de tempo o seu desempenho explosivo levou-os a lugares e eventos como o Boom Festival, Optimus Alive, a Casa da Música, Lux (Portugal), Festival Sonar, Sonar Galiza, Redbull Music Academy (Espanha), Tecido, Music Hall, Preto Cisne, Glade Festival (UK), Amsterdam Dance Event, Zomerparkfeest (Holanda) e outros clubes e festivais.

Esta noite vêm a Loulé apresentar o seu último trabalho e prometem eletrizar o público no dia de estreia do 14º Festival MED.

Os bilhetes estão à venda em www.bol.pt, no comércio tradicional (a preços reduzidos) e nos locais habituais.

Todas as informações sobre o Festival em www.festivalmed.pt ou https://www.facebook.com/festivalmedloule/