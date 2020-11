Quinze dias de cinema online gratuito para olhar outra Europa

Publicado em 05 Novembro 2020 por RUA FM

Entre os dias 15 e 30 de novembro há cinema europeu para descobrir, gratuitamente online. O Europa 6.1 propõe sete olhares sobre a cinematografia emergente compilando sete histórias que derretem as fronteiras do continente e celebram a cidadania europeia. Áustria, França, Hungria, Luxemburgo, Polónia, Portugal e República Checa são as sete paragens deste comboio.

Tem sido um dos temas mais quentes dos últimos anos, a recepção e tratamento aos refugiados que, anualmente, batem às portas de diversos países europeus. Em Macondo, ficção austríaca rodada nas margens do Danúbio, seguimos de perto a história de Ramasan, um menino de onze anos que se vê forçado a assumir o papel de chefe de uma família separada pelo confronto russo-checheno. Também com a juventude como figura central, A Vida Nos Bosques (França) é um coming of age tocante que nos põe ao lado de Salomé e o abandono da rebeldia sob o quente sol do mês de agosto. Centrado no Luxemburgo, Histórias de Hortas Comunitárias é um documentário sobre as hortas comunitárias no sul do país, onde pequenas áreas de terreno são disponibilizadas para plantio individual e onde se cruzam luxemburgueses reformados com imigrantes portugueses ou da antiga Jugoslávia. A comunidade e os seus preconceitos é o tema central de Brasileiros (Hungria), que acompanha o caos gerado pela decisão do presidente da câmara em aceitar a integração de uma equipa de futebol composta apenas por jogadores de etnia cigana no campeonato regional. Uma comédia que usa o futebol como medida de pulso à integração social.

Da Polónia e República Checa chegam-nos duas histórias sobre o amor. Em Fuga, acompanhamos Alicia, uma mulher que perdeu a memória, e que se vê forçada a reconstruir os caminhos de afetos com família e filhos. Em Karel, Tu e Eu, a vida aos 30 anos, através da crise de um casal a quem o tempo parece ter destruído os pontos em comum. Fechar este programa Europa 6.1 com Ramiro, de Manuel Mozos, e a vida de um alfarrabista lisboeta, poeta frustrado, que divide o seu tempo entre a loja e a tasca, até que uma novelesca sucessão de acontecimento quebra a rotina.

O Programa completo está disponível em https://www.europa6-1.pt . O Europa 6.1 tem como sala de exibição o site: https://www.jangada-vod.com .

PROGRAMAÇÃO EUROPA 6.1

RAMIRO, Manuel Mozos, 2018, Portugal, Comédia, 104’

Com: António Mortágua e Madalena Almeida

Mais Informações

KAREL, TU E EU, Bohdan Karásek, 2019, República Checa, 111’

Com: Jenovéfa Boková, Miroslav Faderholz, Miloslav König, Marie Švestková

Mais Informações

MACONDO, Sudabeh Mortezai, 2014, Áustria, Drama, 98’

Com: Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev, Kheda Gazieva

Mais Informações

A VIDA NOS BOSQUES, Alain Raoust, 2019, França, Portugal, Drama, 92’

Com: Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle Meyer

Mais Informações

BRASILEIROS, Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, 2017, Húngria, Comédia, 95′

Com: Fekete Ernő, Schmied Zoltán, Nagy Dániel Viktor, Bánki Gergely

Mais Informações

HISTÓRIAS DE HORTAS COMUNITÁRIAS, Yann Tonnar, 2011, Luxemburgo, Documentário

Mais Informações

FUGA, Agnieszka Smoczyńska, 2018, Polánia, Ficção, 100’

Com: Gabriela Muskała e Łukasz Simlat

Mais Informações