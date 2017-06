Quim Barreiros e sardinhada são atrativos na Festa Solidária de Montenegro

Publicado em 19 Junho 2017 por RUA

Vão ser dois dias de grande animação. Quim Barreiros é a principal atracão da Festa Solidária de Montenegro mas, na próxima sexta-feira e no sábado, são muitas as razões para ir e ficar pelas ruas desta Freguesia do concelho de Faro.

Organizada pela Junta de Freguesia (JF) de Montenegro, esta festa anual que já tem lugar de destaque no calendário de animação no Sotavento algarvio, promete verdadeiros momentos de diversão com música, espetáculos de dança, marchas e boas experiências gastronómicas com a street food, à base de sushi e porco no espeto.

Na edição deste ano, não falta também a sardinhada solidária que desta vez vai beneficiar a Associação Sócio-Cultural Amigos de Montenegro.

“Esta festa já constitui um marco bastante importante na vida da Freguesia pois promove o convívio entre residentes e visitantes e, simultaneamente, permite apoiar as instituições locais que trabalham em prol de toda a população”, refere o Presidente da JF, Steven Sousa Piedade, realçando o espírito de solidariedade que domina todo o evento.

“Temos contado sempre com a preciosa ajuda dos participantes da festa, que oferecem géneros alimentares mas também donativos em dinheiro, o que este ano é o mais indicado para podermos ajudar uma Associação que enfrenta sérias dificuldades financeiras”, frisa o autarca.

De forma a facilitar a entrega dos donativos pecuniários, será instalada uma tômbola no recinto da festa, onde são aguardadas muitas centenas de visitantes nacionais e estrangeiros que já percorrem o Algarve nesta altura do ano.

Concentrada na Rua Júlio Dinis, a Festa Solidária abre portas às 18h de sexta-feira (dia 23). Uma hora depois será apresentada a primeira parte de um desfile de moda, seguido por um espetáculo de hip hop pelos Urban Expression. Um dos momentos aguardados deste dia é a entrega de distinções honoríficas a figuras marcantes da Freguesia, cerimónia que incluirá uma homenagem ao médio José Santos Pereira, fundador da Associação Oncológica do Algarve e grande impulsionador da luta contra o cancro no nosso País.

Cabeça de cartaz do evento, Quim Barreiros subirá ao palco depois da segunda parte do desfile de moda e, a partir das 22h, promete animar a Freguesia com música contagiante e o seu estilo muito característico.

“Temos tido o cuidado de elaborar um programa que agrade a um número máximo de pessoas, tendo em conta o cariz desta festa. Mas para além da natureza solidária, não descurámos o propósito de promover dois dias de grande divertimento, pois a alegria deve estar sempre presente na vida das pessoas”, sublinha Steven Sousa Piedade.

No sábado, dia 24, o ponto alto da festa começa cedo, com a famosa sardinhada solidária que atrai anualmente muitas dezenas de apreciadores desta iguaria às ruas de Montenegro. Tony da Favela é o primeiro a aquecer o ambiente com um espetáculo muito interativo, que irá preparar o público para a acompanhar a Marcha de Bordeira e aplaudir o Festival de Folclore, que começa às 21h30.

Devido à realização da Festa solidária, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro, o trânsito será alterado durante os dois dias, permitindo aumentar também o recinto do evento.