Queens of the Stone Age confirmados no NOS Alive’18 dia

O NOS Alive acaba de confirmar Queens Of The Stone Age dia 13 de julho no Palco NOS. Esta que é hoje uma das maiores bandas de rock de sempre junta-se ao cartaz do festival no mesmo dia dos já anunciados The National.

Queens Of The Stone Age, a banda de Josh Homme, que conta hoje com uma carreira de mais de vinte anos e colaborações com alguns dos mais cobiçados nomes pesados do rock como Dave Grohl, Mark Lanegan, Alex Turner, entre outros, vem a Portugal para apresentar em primeira-mão o mais recente álbum de originais “Villains”.

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.