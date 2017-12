Quatro álbuns dos The Killers reeditados em vinil de 180 gramas

Publicado em 20 Dezembro 2017 por RUA

Os The Killers acabam de reeditar quatro álbuns do seu riquíssimo catálogo em edições em vinil de 180 gramas que já se encontram nas lojas.

Para quem está a começar a entrar no mundo dos The Killers, o único greatest hits do grupo,“Direct Hits”, é agora reeditado em duplo vinil de 180 gramas. Lançado originalmente em novembro de 2013, o disco inclui todos os grandes clássicos da banda, mais dois temas apenas disponíveis nesta coletânea (“Shot at the Night” e “Just Another Girl”), bem como um tema bónus (“Be Still”).

Além de “Direct Hits”, o segundo álbum de estúdio dos The Killers, “Sam’s Town”, editado em outubro de 2006, é agora editado pela primeira vez em vinil de 180 gramas. Produzido por Flood (New Order, U2), Alan Moulder (Nine Inch Nials, Foo Fighters) e os The Killers, o álbum inclui êxitos como “When You Were Young” e “Read My Mind”.

O terceiro disco dos The Killers, “Sawdust”, lançado originalmente em novembro de 2007, volta a ser reeditado em duplo vinil de 180 gramas. “Sawdust” consiste numa seleção de lados B, versões, remisturas e outras raridades, além de contar com o outtake “Shadowplay” e o galvanizante “Tranquilize”, que conta com a participação do ícone Lou Reed.

Por fim, o quarto álbum de estúdio da banda, “Day & Age”, editado em novembro de 2008, é também reeditado em vinil de 180 gramas. Produzido por Stuart Price (Madonna, Kylie Minogue, Pet Shop Boys) e pelos The Killers, o álbum inclui sucessos como “Human” e “Spaceman”.

Recentemente o grupo voltou aos álbuns com “Wonderful Wonderful”, lançado em setembro do ano passado e que será apresentado ao vivo em Portugal em 2018, a 29 de junho, no festival Rock in Rio-Lisboa.