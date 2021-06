Quarteira abrirá novo centro de testes à Covid-19

Publicado em 17 Junho 2021 por RUA FM

No próximo domingo, 20 de junho, Quarteira terá um novo centro de testes à Covid-19 na Praça do Mar, realizando as testagens das 17h às 20h.

A iniciativa e responsabilidade do Centro é do Algarve Biomedical Center, e as marcações já podem ser realizadas a partir de sexta-feira, dia 18 de junho. É possível realizar a marcação de testes rápidos de antigénio e também PCR. Os resultados certificados são emitidos em até 12 horas para testes rápidos e 48 horas de testes PCR.

Segundo comunicado, o novo centro de testes tem o objetivo de aumentar, com segurança, a resposta do turismo regional, o centro de testes de Quarteira pode realizar até mil testes por dia, sendo possível aumentar a capacidade instalada, se necessário.