Quarentena Académica organiza protesto nacional com presença na UAlg

No dia 4 de junho (5ª feira), a Quarentena Académica organiza um protesto nacional – com presença em frente à reitoria da Universidade do Algarve – contra a inação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no combate à crise social e económica que a comunidade estudantil atravessa devido à pandemia da Covid-19.

Uma comitiva da Quarentena Académica entregará, dia 4 de junho às 11H, ao Conselho de Ministros todas as queixas

remetidas à plataforma até à data, exigindo respostas concretas, para assuntos como: Propinas, taxas e emolumentos | Alojamento estudantil | Regras claras para aulas à distância e avaliações | Combate ao excesso de trabalho e Burnout | Ação social direta| Mais apoio psicológico.

Ao mesmo tempo que a comitiva nacional estará à porta do conselho de ministros, vários grupos de estudantes em cada Instituição de Ensino Superior farão o mesmo, mostrando o seu apoio ao grupo presente no conselho de ministros. As várias ações – a nacional e as locais – cumprirão todas as normas recomendadas pela Direção Geral da Saúde, nomeadamente uso de máscara e distanciamento social.

A Quarentena Académica é uma plataforma de apoio a Estudantes para a crise que vivemos, feita por estudantes para estudantes. O nosso principal objetivo é criar um sistema solidário de entreajuda. Nesse sentido, temos vindo a monitorizar virtualmente um conjunto de pedidos e queixas que nos chegam por parte dos estudantes do Ensino Superior, Secundário e Profissional em Portugal, durante o período de e-learning face à pandemia da covid-19. É

nosso objetivo conseguir colaborar e encontrar as melhores soluções para todos, que não se coloque o trabalho dos docentes em causa e que se faça com que as Instituições do Ensino Superior sejam promotoras de mecanismos de solidariedade num tempo difícil e extraordinário como este que vivemos.

Contactos institucionais

quarentenaacademica@gmail.com

Site

Quarentena Académica

Redes Sociais

https://www.facebook.com/quarentena.academica

https://www.instagram.com/quarentena.academica/

