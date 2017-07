Pulseiras para entrar na Feira Medieval de Silves já estão à venda

Publicado em 19 Julho 2017 por RUA

As pulseiras que permitem a entrada durante os 10 dias da XIV FEIRA MEDIEVAL DE SILVES já estão à venda. Até ao dia 10 de agosto, quem adquirir estas entradas pagará 3,00€. Depois do dia 10 de agosto, ou seja, durante todo o período de realização da feira, a pulseira custará 4,00€.

Vários estabelecimentos comerciais de Silves e do concelho, Juntas de Freguesia e espaços da autarquia estão já a vender as pulseiras:

Castelo de Silves

Casa Museu João de Deus

Biblioteca Municipal de Silves,

Museu Municipal de Arqueologia,

Museu do Traje e das Tradições,

Piscinas Municipais,

Centro de Interpretação do Património Islâmico,

Juntas de Freguesia (União Freguesias Alcantarilha e Pera, União Freguesias de Algoz e Tunes, Armação de Pera, S. B. de Messines e S. M. da Serra)

Tabacaria Baixinha,

Papelaria Castelo do Saber,

Instituto de Beleza Art Effects,

Salão Anita,

Artesanato Ana & Joana,

Ugo Art Café,

Eva Transportes,

Ourivesaria Esmeralda – Silves,

Baú D’Avó-Artesanato,

Snack Bar JR,

Café SFC

Gormial – Armação de Pêra,

Salão HT Studium

Divina Doçura,

Imobiliária Servesul

Restaurante “A Barbinha”

A Feira Medieval de Silves tem lugar de 11 a 20 de agosto de 2017, no centro histórico desta cidade.

Durante 10 dias os visitantes terão a possibilidade de viajar no tempo, descobrindo a figuras históricas, os factos e o quotidiano das gentes que ali habitaram na segunda metade do século XI, época em que a Xilb, até aí reino independente, perde a autonomia e é inserida no reino Taifa de Sevilha. IBN AMMAR era, à época, governador da cidade. Figura importante e amigo de Al-Mut’amid, o célebre rei poeta, era dotado para a poesia e para a política, tendo sido uma das figuras mais marcantes da história deste território.

Entre as 18h00 e a 01h00 os visitantes poderão experimentar dois torneios a cavalo, animação exclusiva no Castelo, manjares medievais e a imponência dos monumentos, neste evento que é organizado pela Câmara Municipal de Silves.