Próximo «Prós e Contras» vai realizar-se na UAlg e tem como destaque as alterações climáticas

Publicado em 23 Janeiro 2020 por RUA FM

Aproveitando a presença de cerca de 260 especialistas do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) para uma reunião que terá lugar na Universidade do Algarve, de 26 de janeiro a 1 de fevereiro, o programa «Prós e Contras» da próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, irá realizar-se no Grande Auditório do Campus de Gambelas, pelas 20h30, tendo como pano de fundo “O último relatório do clima”.

O programa contará com os mais reputados cientistas mundiais que estarão em Portugal para avaliar o impacto das alterações climáticas.

Cientistas e ministro do Mar, estarão no «Prós e Contras», em direto da Universidade do Algarve, segunda-feira à noite, na RTP1.

Todos os interessados em assistir ao programa terão que inscrever-se obrigatoriamente aqui.