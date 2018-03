PROteuS avança para fase de testes para criação de um cluster de vigilância no Mediterrâneo

Publicado em 06 Março 2018 por RUA

A Universidade do Algarve, através do CRIA- Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, participou, nos dias 1 e 2 de março, numa reunião com os parceiros do Projeto PROteuS, em Sevilha, onde se discutiu a fase de testes para a criação de um cluster de vigilância marítima no Mediterrâneo.

Este cluster terá como missão incrementar a inovação e as capacidades de investigação e desenvolvimento, transferência de conhecimento e tecnologias e a cooperação internacional entre os atores envolvidos, com enfoque nos mecanismos de segurança e vigilância no Mediterrâneo. Será constituído por seis “nós nacionais”, envolvendo 6 países: Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal.

O Projeto PROTeuS é financiado pelo Programa INTERREG MED da União Europeia, Eixo Prioritário 1 – Promover capacidades de inovação na área do Mediterrâneo para o desenvolvimento de um crescimento inteligente e sustentável; Objetivo Específico 1.1 – Aumentar a atividade transnacional de clusters e redes inovadoras de setores-chave da área MED.