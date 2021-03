Biblioteca Municipal de Faro retoma serviço de Take Away e apresenta programação on-line

Publicado em 01 Março 2021 por RUA FM

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa vai retomar, a partir de 3 de março, o serviço de empréstimo take away e ao domicílio Pronto a Levar/Pronto a Ler.

O encerramento de serviços presenciais, as restrições à circulação e o confinamento, não são razões para deixar de usufruir dos nossos serviços. Com Pronto a Levar/Pronto a Ler, os nossos leitores vão continuar a ter sempre disponível o acesso ao nosso acervo bibliográfico e audiovisual. Para tal, basta consultar o catálogo em biblioteca.cm-faro.pt e fazer o seu pedido pelo endereço bemprestimo@cm-faro.pt ou pelo telefone 289 870 000.

Os leitores poderão requisitar, em cada pedido, cinco livros, duas revistas, dois cd’s, dois dvd’s, um cd-room e um material didáctico.

Na data combinada, os leitores podem recolher os seus livros na Biblioteca, ou então, eles chegarão a sua casa, para quem não possa se deslocar à Biblioteca. Este serviço estará disponível às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h00 às 18h00.

A atual situação sanitária e o confinamento estão a lançar-nos diversos desafios para uma constante reinvenção das nossas formas de trabalho, de molde a podermos continuar a servir os nossos leitores e a prosseguir a nossa missão de promoção do livro e da leitura.

Ainda dando continuidade ao seu trabalho de promoção do livro e da leitura, a BMF está a readaptar a programação face à atual situação sanitária, recorrendo ao online e publicações na página do facebook, continuando a oferecer ao seu público (infantil, juvenil e adultos) um conjunto diverso de serviços e atividades.

Da programação para março, destaca-se:

Vídeos de promoção da leitura, com a interpretação artística de “Embuscada – Associação Cultural”, sempre às 18h. No dia 4, “Rainha Ginga”, de José Eduardo Agualusa, no dia 11, “Aquilo que os olhos vêem ou o Adamastor”, de Manuel António Pina, no dia 18, “A Liberdade de Pátio”, de Mário de Carvalho e no dia 25, “Flores”, de Afonso Cruz.

O Dia Mundial da Poesia, que se comemora a 21 de março, também será assinalado, com atividades às 10h00, 15h00, 18h00 e 21h00, a cargo de Fernando Cabral. No dia 20, pelas 16h00 e antecipando esta comemoração, terá lugar “Poesias em Tardes Frias”, uma «roda de poemas para aquecer o coração de toda a família».

Destaca-se ainda, no dia 6 de março, pelas 16h00, “Leituras a Dois Tempos”, «onde as histórias e a ciência se cruzam num ambiente de muita química», numa parceria com o Centro de Ciência Viva do Algarve.

No dia 31 de março, pelas 18h30, vai prosseguir o “Ciclo de Palestras Investigar, Conhecer e Valorizar”, uma iniciativa do Arquivo Municipal de Faro. O investigador Daniel Giebels abordará o tema “Faro sob a mira da Inquisição (sécs. XVI-XVIII)”. Inscrições gratuitas em biblioteca.arquivo@cm-faro.pt , até ao dia 29 de março. O link para assistir será enviado a todos os inscritos no dia 30 de março.

Todas estas atividades estão disponíveis na página de facebook da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa.

A atual situação pandémica obriga, assim, à readaptação das formas de trabalho e dos conteúdos de programação, utilizando os meios digitais, de forma a continuar a afirmar a Biblioteca Municipal como um equipamento cultural, em permanente reinvenção, atuante e indispensável na divulgação e promoção do livro e da leitura.