Pronto a levar | Pronto a ler – Biblioteca Municipal de Faro permite empréstimo “Take Away”

Publicado em 15 Janeiro 2021 por RUA FM

Face à prorrogação do Estado de Emergência e do novo confinamento, a Biblioteca Municipal de Faro estará encerrada ao público a partir de 15 de janeiro, mantendo o empréstimo e devolução de documentos em regime de “Take away”.

PRONTO A LEVAR | PRONTO A LER é o serviço da Biblioteca que permite manter os hábitos de leitura dos munícipes de Faro. Para aceder a este serviço os interessados deverão consultar o catálogo online da Biblioteca no endereço biblioteca.cm-faro.pt, escolher as suas preferências literárias e contactar a Biblioteca através do e-mail bemprestimo@cm-faro.pt ou do telefone 289 870 000. Deverá indicar nome completo, o número de leitor da Biblioteca e os livros que pretende requisitar; será depois contactado para agendar data e horário para levantamento dos livros na Biblioteca Municipal. O serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

Serão garantidas as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e o uso de equipamentos de proteção individual adequados, como viseira, máscara, luvas e desinfetante.

Face ao encerramento da Biblioteca ao público, não existirão penalizações por devolução fora de prazo.

