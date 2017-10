Projeto Radiação está de regresso

Publicado em 12 Outubro 2017 por RUA

Após uma interrupção de 5 anos, renova-se a parceria Artadentro/RUA FM para realizar uma vez mais em Faro, um projecto artístico único no país: o Radiação.

Radiação, que já vai na terceira edição, é um evento de arte rádio que retoma um projecto iniciado em 2010 com a experimental (Radiação 0), seguida das edições 1 e 2 em 2011 e 2012 respectivamente. Trata-se portanto, da quarta vez que no Algarve, um conjunto de autores oriundos de áreas artísticas diversas: como as artes visuais, a as artes performativas ou o cinema, reflectem sobre o som não musical e o médio radiofónico, de forma criativa e crítica.

Radiação III inclui autores de todo o país e conta este ano com uma forte participação de alunos e professores do Curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve. Esta edição reuniu 34 peças sonoras que, na sua maioria, serão difundidas em FM e em streaming pela Rádio Universitária do Algarve, entre de 16 a 29 de outubro de 2017.

A partir de 29 de Outubro, as obras sonoras de Radiação III, estarão disponíveis para download gratuito no site da Artadentro (www.artadentro.com), juntamente com um pdf com arranjo gráfico para a respectiva caixa e CD, com design de Rodrigo Rosa.

Um projecto Artadentro em parceria com a RUA FM.

Radiação III: participantes

Alexander Tchitchikov (Martin Santos), Alexandre Reigada, Ana André, Ana Borralho & João Galante, Ana Pissarra & José Nascimento, Ângelo Encarnação, Carmo Posser, Catarina Branco, Fernando Sampaio Amaro, Inês Luís, Luiza Schaefer, Milita Doré, Nuno Murta, Pedro Cabral Santo, Ricardo Paraíso Silvestre, Rúben Gonçalves, Sara Pinheiro (colab. de Salomé Lamas), Vasco Vidigal e Xana.