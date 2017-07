Projeto “Pluralo” é o grande vencedor do concurso “Ideias em Caixa 2016”

Publicado em 19 Julho 2017 por RUA

O projeto “Pluralo”, que aposta na criação de uma plataforma colaborativa entre empresas de animação turística algarvia, foi o grande vencedor do concurso “Ideias em Caixa 2016″, recebendo um prémio monetário de 5 mil euros.

Os vencedores deste concurso, promovido pelo CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, foram anunciados no dia 14 de junho, numa cerimónia que decorreu no Museu Municipal de Faro.

O “Ideias em Caixa 2016″ foi desenvolvido em parceria com a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), a Caixa Geral de Depósitos e a Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI).

Este concurso teve como objetivo promover a iniciativa empresarial e o empreendedorismo qualificado e inovador, em especial nos setores de referência da RIS3 Algarve, nomeadamente Turismo, Mar, Agroalimentar, Economia Verde, Saúde e Ciências da Vida, e TIC e Atividades Culturais e Criativas.

Lista de premiados do “Ideias em Caixa 2016”

Grande Vencedor:

– Pluralo (TIC)

Vencedores 1º – 15º classificado (sem ordem específica):

– Vegetais Midori (Agroalimentar)

– Encaixa (Atividades Culturais e Criativas)

– Scientura (Atividades Culturais e Criativas)

– Aprenduca (Saúde e Ciências da Vida)

– EDU_PSI (Saúde e Ciências da Vida)

– Droneworks (TIC)

– Packelab (TIC)

– Restyle Marketplace (TIC)

– Robótica Biomimética (TIC)

– Sandworx (TIC)

– BirdAdvisor 360º (Turismo)

– NauticPub (Turismo)

– Corktree Lodge (Turismo)

– The Well’s Garden (Turismo)

Menções Honrosas (sem ordem específica):

– Capitan’s – Fish To Go (Agroalimentar)

– Alimentar (Agroalimentar)

– Histórias Doces (Agroalimentar)

– My Garden (Agroalimentar)

– Plan-a-farm (Agroalimentar)

– Isco (Agroalimentar)

– Kalli Horn (Atividades Culturais e Criativas)

– Muff Inn (Atividades Culturais e Criativas)

– Parede Ativa (Atividades Culturais e Criativas)

– Campus de Reabilitação e Lazer Inclusivo (Saúde e Ciências da Vida)

– Sofia’s Scrubs (Saúde e Ciências da Vida)

– Trolleyamigo (TIC)

– Algarve Status Travel DMC (Turismo)

– Algarve Views & Wine Too (Turismo)

– Remarkable Villas (Turismo)

– Roteiro da Alfarroba (Turismo)

– Global Consulting (Outras Áreas)

– In Pulse (Outras Áreas)

– Organizadamente (Outras Áreas)

– Rachef Company (Outras Áreas)