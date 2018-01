Projeto MONOLOGY ao vivo no IPDJ, em Faro

Publicado em 17 Janeiro 2018 por RUA FM

No dia 19 de janeiro, pelas 21h30, no IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, em Faro, será apresentado pela primeira vez ao vivo o projeto instrumental produzido e composto por João Moreno, MONOLOGY.

MONOLOGY é um projeto instrumental, com influências Nu Metal, Ambiental, Progressivo, tem como objetivo interpretar ao vivo temas gravados em estúdio acompanhados por uma linguagem artística aliada a uma forte componente de imagem. O projeto é apresentado ao vivo com uma variedade de instrumentos, sendo as dinâmicas do espetáculo interpretadas por João Moreno, que convidou para participar, em alguns dos temas, o Dj Dirty King Zé.

Num espaço aberto à criatividade, onde o IPDJ pretende promover a música moderna portuguesa e proporcionar experiências e oportunidades aos artistas, será apresentado ao público, no dia 19 de janeiro de 2018, pelas 21h30, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, em Faro MONOLOGY.

