Projeto MILAGE reúne professores para melhorar o ensino da Matemática

Publicado em 31 Maio 2017 por RUA

No âmbito do projeto MILAGE, vai realizar-se um Workshop de Aprendizagem Móvel, dirigido a professores de Matemática, que decorrerá no próximo dia 2 de junho, no Anfiteatro José Silvestre do Instituto Superior Engenharia da Universidade do Algarve, no Campus da Penha, em Faro.

A iniciativa contará com a participação de Manuel Faria, da Microsoft Portugal, e Sónia Barbosa, embaixadora do Future Classroom Lab (FCL), da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da Direção-Geral da Educação.

Neste workshop serão apresentadas e discutidas práticas pedagógicas e materiais educativos, como vídeos com resoluções de problemas, ebooks e a app MILAGE Aprender+, desenvolvidos no decurso do referido projeto.

O projeto MILAGE, MathematIcs bLended Augmented GamE, visa melhorar o desempenho de todos alunos na disciplina de Matemática, os que têm pior e melhores resultados, estendendo o ambiente de aprendizagem da sala de aula tradicional para uma aula virtual.

Este projeto centra-se num sistema de aprendizagem misto (blended-learning), que combina aulas presenciais com aulas online, mantendo, assim, os alunos motivados para aprender matemática pela exploração motivadora de ferramentas suportadas pelas tecnologias de informação e comunicação.

O programa está disponível aqui.