Projeto MILAGE promove a “Meia-Maratona da Matemática de Portugal” para todos recuperarem as aprendizagens.

O projeto MILAGE APRENDER+ promove a “Meia-Maratona da Matemática de Portugal”, no próximo dia 8 de junho, pelas 11h00, no Agrupamento de Escolas de Monchique, para ajudar todos os alunos a recuperarem as aprendizagens, depois da situação excecional vivida no presente ano letivo.

Com o novo regresso do ensino a distância, sabe-se agora, segundo o estudo elaborado pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), que no 6.º e 9.º anos menos de metade dos alunos mostrou ter o nível de conhecimentos elementares esperado.

«Nesta sessão participará a “Professora Inovadora de Portugal”, Anabela Andrez, que explora a plataforma MILAGE APRENDER+ com os seus alunos para que ninguém fique para trás e todos aprendam», refere Mauro Figueiredo, criador da plataforma e docente do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve.

A Meia-Maratona da Matemática pretende promover práticas pedagógicas inovadoras através da app MILAGE APRENDER+ com a participação de todos os alunos da turma para que possam estar mais motivados para a aprendizagem da matemática e alcancem o sucesso escolar.

A plataforma MILAGE APRENDER conta com o apoio da Direcção-Geral de Educação, da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática, da Associação de Professores de Português, da Associação Portuguesa de Professores de Inglês e da Associação Portuguesa de Imprensa.

