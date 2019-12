Projeto MILAGE distinguido com Prémio Boas Práticas ERASMUS

Publicado em 16 Dezembro 2019 por RUA FM

O projeto MILAGE – MathematIcs bLended Augmented GamE foi distinguido pela Agência Nacional Erasmus+ com o “Prémio boas práticas” numa cerimónia que decorreu, na semana passada, na Universidade de Évora.

Para receber o prémio estiveram Mauro Figueiredo e Conceição Ribeiro, docentes da Universidade do Algarve, Francisco Soares e Luís Vilhena, professores do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

Este projeto começou em setembro de 2015 e terminou a 31 de agosto de 2018. Foi coordenado pela Universidade do Algarve, em parceria com a Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Portugal), Universidade de Nord e a Escola Secundária de Verdal (Noruega); Universidade da Extremadura e a Escola Secundária de Norba Caesarina (Espanha), e Universidade de Cag (Turquia).

No âmbito deste projeto do programa ERASMUS+ resultou a APP MILAGE APRENDER+ que, mesmo terminado o projeto, continuou a crescer, tendo atualmente mais de 25 mil alunos inscritos.

Esta App, desenvolvida para ajudar todos os alunos através de vídeos educacionais, aproveitando as potencialidades dos smartphones e tablets, conjuga um modelo pedagógico centrado no aluno com vista a promover uma aprendizagem ativa e mais autónoma, em ambiente gamificado.

Esta aplicação começou por centrar-se no ensino da Matemática, mas atualmente contém materiais para o ensino de todas as disciplinas, organizados por anos de escolaridade, do 1.º ao 12º anos, que podem ser utilizados em sala de aula ou fora desta, com total autonomia do aluno.

Atualmente, a Universidade do Algarve é a coordenadora do projeto LEARN+, do programa ERASMUS+ financiado pela União Europeia, para implementar a plataforma MILAGE APRENDER+ em Espanha, Alemanha e Chipre.

O projeto MILAGE APRENDER+ é apoiado pela Direção Geral de Educação, Associação de Professores de Matemática, Associação de Professores de Português e Associação Portuguesa de Imprensa.

Mais informações sobre o projeto MILAGE APRENDER+ em: https://www.facebook.com/milagelearnplus/