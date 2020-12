Projeto inovador promete ajudar médicos portugueses durante o Internato da Especialidade

Publicado em 11 Dezembro 2020 por RUA FM

Ricardo de Albuquerque é médico e Tiago Ferreira engenheiro informático. Ambos desenvolveram o Logbook by Medfolio, uma plataforma que pretende tornar o Internato Médico da Especialidade mais dinâmico e menos penoso, nos momentos-chave desta etapa, rumo ao título de especialista.

Segundo os próprios, esta plataforma pretende “revolucionar a forma como o médico interno interage com o seu currículo durante o Internato Médico”. Para isso, oferece a capacidade de gerir o seu percurso em três grandes áreas da atividade: clínica, formativa e científica.

“A ideia do projeto surgiu durante os estágios em ambiente hospitalar e de centro de saúde, quando os colegas internos, das diversas especialidades, foram perentórios em afirmar que o Internato Médico é trabalhoso e que se consome muito tempo em tarefas não clínicas”, explica Ricardo de Albuquerque. Um exemplo, refere, “é a recolha e tratamento de dados com consequente realização de relatórios de estágio, três ou quatro vezes por ano, sendo notório que o tempo livre é cada vez menor, muito por força das tarefas que vão para além da dimensão clínica”. Neste domínio, a plataforma está desenhada para corresponder às necessidades dos médicos internos de Medicina Geral e Familiar que estão abrangidos pelo novo programa de Formação Específica de 2019, ao passo que nos domínios das atividades científica e formativa estará disponível para todos os médicos internos.

Para este médico, formado pela Universidade do Algarve, “a gestão de recursos humanos é uma dimensão que tem sido pouco explorada na área da Saúde e que agora ganha maior destaque”. Ora, reforça, “quando temos médicos internos motivados e vocacionados para a prática clínica, mas que se veem assoberbados de trabalho extra-horário, só podemos esperar que a breve trecho se sintam desmotivados”.

Neste contexto surge a Medfolio, trabalhando diariamente para oferecer soluções aos médicos internos, que lhes permitam uma gestão mais dinâmica e eficaz do seu internato. Esta plataforma é a primeira grande ferramenta nessa direção, ao criar um conceito de “comunidade” Medfolio, que permita trocar impressões com os médicos internos por forma a conseguir-se uma melhoria contínua de todas as soluções que vão desenvolvendo.

O Logbook by Medfolio surgiu conceptualmente em 2016 e em 2018 saiu do papel quando Ricardo e Tiago foram vencedores do programa de identificação e potenciação de projetos empresariais inovadores, StartUP@CRIA, promovido pela Universidade do Algarve, através do CRIA, Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia.

O Logbook by Medfolio estará disponível a partir de 4 de janeiro de 2021, em http://www.medfolio.pt.