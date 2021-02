Projeto “Garrettonline” lança primeiro resultado da edição digital do Romanceiro de Almeida Garrett

Publicado em 10 Fevereiro 2021 por RUA FM

A edição digital crítico-genética do Romanceiro de Almeida Garrett orgulha-se de apresentar o seu primeiro resultado, que consiste na disponibilização do poema “O Anjo e a Princesa”, dado à estampa pela primeira vez em 1843, com reedição em 1853. A presente edição, de caráter experimental, combina no mesmo produto o estabelecimento do poema de acordo com a última vontade do autor, a determinação do seu percurso criativo através de aparatos crítico-genéticos, incorpora assistentes de leitura (notas filológicas) e ainda a possibilidade de se ativar a edição fac-similada de cada um dos testemunhos do poema, sejam impressos como manuscritos.

Segundo a equipa de investigação, “Trata-se de uma experiência de leitura / navegação na qual cabe ao leitor a decisão de ativar (ou não) os dispositivos auxiliares de leitura, de acordo com as instruções fornecidas pelos editores. Nomeadamente, é possível fazer acompanhar a leitura do texto da visualização dos manuscritos autógrafos garrettianos e das edições oitocentistas do poema da responsabilidade do poeta.” Sobre o impacto previsto da edição, adiantam os investigadores: “Pretende-se que esta edição possa contribuir para aproximar este património literário português de uma diversidade de públicos nem sempre atraídos por textos “clássicos” cujos universos de referência já se perderam (nomeadamente, o público escolar) mas sem abdicar jamais do rigor filológico.”

Para chegar ao resultado que agora se apresenta em acesso aberto, a equipa recorreu a ferramentas do âmbito das Humanidades Digitais open source: os textos foram codificados em linguagem de programação .xml através do standard específico para a representação de textos Text Encoding Iniciative (versão P5), e, para conseguir a visualização que oferece ao leitor a atual experiência de leitura, ao Edition Visulization Tecnology (EVT), atualmente na versão 2. As atividades do projeto contam, entre outras instituições nacionais e estrangeiras, com o alto patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian.

A sessão de apresentação (webinar) promovida pelos investigadores terá lugar no dia 17 de fevereiro (das 14h30 às 15.30h – hora de Lisboa). Inscrições para assistir aqui.

Aceda à edição experimental em: www.garrettonline.romanceiro.pt > Livro I > O Anjo e a princesa.

Créditos:

“Garrettonline” é um projeto desenvolvido atualmente no IELT – Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH, em parceria com o CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação (UAlg), com o Centro de Literatura Portuguesa – CLP (UC), com a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e com a Fundación Ramón Menéndez Pidal. Conta com o alto patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação para a Ciência e Tecnologia.