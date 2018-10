Projeto de docentes da UAlg vence Orçamento Participativo Portugal para criar “Rota Literária do Algarve”

Publicado em 15 Outubro 2018 por RUA

“ Rota Literária do Algarve” é um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Portugal (OPP), cujos resultados foram conhecidos no dia 11 de outubro. Tendo com​​​​​​​o proponentes Rita Baleiro e Sílvia Quinteiro, docentes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESGHT) da UAlg, o projeto propõem-se “criar um novo olhar sobre esta região: um olhar mediado pelos textos literários e com o qual vamos ler o espaço, os monumentos, a história, as lendas, a natureza, os algarvios e as suas práticas ancestrais.”

“O propósito, acima de tudo, é o de valorizar o património algarvio associando o espaço físico aos textos, estabelecendo conexões entre o espaço físico e os textos de autores algarvios. Criar itinerários literários nos 16 concelhos da região, disponibilizá-los em português, inglês e francês, de modo a ampliar, diversificar e enriquecer a oferta de experiências culturais no Algarve, para visitantes nacionais e internacionais​ de todas as idades​.”

Este projeto, avaliado em 120 mil euros, terá um período de concretização de 24 meses.​

Recorde-se que OPP é um processo democrático deliberativo, direto e universal, através do qual as pessoas apresentam propostas de investimento e que escolhem, através do voto, quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas de governação. Através do OPP as pessoas podem decidir como investir 5 milhões de euros.