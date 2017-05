Projeto coordenado pela UAlg reúne professores de quatro países em Cáceres

Publicado em 03 Maio 2017 por RUA FM

De 2 a 5 de maio, professores da Universidade do Algarve e da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, encontram-se na Facultad de Formación del Profesorado da Universidad da Extremadura, em Cáceres (Espanha), a participar num encontro internacional, no âmbito do projeto MILAGE: Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model with Augmented Reality.

MILAGE é um projeto ERASMUS+, financiado pela União Europeia, no qual participam alunos e professores de quatro países (Portugal, Espanha, Noruega e Turquia), com o objetivo de desenvolver materiais pedagógicos para a Matemática com recurso a dispositivos móveis. Teve início em 2015 e conta com a participação de diversas instituições parceiras: Universidade do Algarve (coordenador), Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Portugal), Nord University e Verdal Upper Secondary School (Noruega), Cag University (Turquia), e a Universidad de Extremadura e a IES Norba Caesarina (Espanha).

Esta reunião de trabalho tem como objetivo central a formação de professores nas tecnologias de realidade aumentada aplicada ao desenho de materiais didáticos na área da Matemática. Pretende-se ampliar o espaço de aprendizagem tradicional a ambientes virtuais, através da implementação de metodologias blended-learning, aplicações móveis e realidade aumentada. Com este projeto pretende-se ainda dar um passo em frente e introduzir aplicações móveis (tablets, smartphones) enquanto dispositivos chave para serem utilizados nos processos de ensino/aprendizagem da Matemática.

Atualmente, o projeto está a meio do seu percurso, tendo-se já avançado no desenho e criação de eBooks para o 10º e 11º ano do Ensino Secundário. Também foi desenvolvida a App gratuita MILAGE APRENDER+, para iOS e Android, traduzida para cinco idiomas (português, castelhano, norueguês, turco e inglês). Em português estão disponíveis conteúdos para o ensino da Matemática do 1º ao 11º ano de acordo com os programas nacionais e mais de 2000 alunos já estão a usar esta aplicação móvel.

Para mais informações consultar: http://milage.ualg.pt/