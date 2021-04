Projeto Camaleão inicia trabalhos no Algarve

Publicado em 12 Abril 2021 por RUA FM

O «Projeto Camaleão» é a concretização de uma ideia vencedora da edição de 2019 do Orçamento Participativo Jovem Portugal denominada «Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve», apresentada com o objetivo de promover a conservação desta espécie emblemática.

Para a concretização deste projeto o Instituto Português do Desporto e da Juventude, através da Direção Regional do Algarve promoveu o estabelecimento de uma ampla parceria de âmbito regional envolvendo os Municípios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António, a Universidade do Algarve e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A execução técnica deste projeto, que decorrerá em todo o sotavento algarvio ao longo de um ano com um orçamento de 60.000€, foi atribuída à Associação Vita Nativa.

Quais os objetivos que esperamos alcançar?

Através da sensibilização da comunidade para a importância do camaleão-comum (Chamaeleo chamaeleon) e dos seus fatores de ameaças, tencionamos contribuir para a sua conservação a longo prazo. Queremos também melhorar o conhecimento sobre a distribuição geográfica e biologia desta espécie tão icónica do Algarve, seja contando com a colaboração da população seja promovendo a realização de trabalhos científicos.

Que ações estão previstas?

Ao longo de um ano será dinamizada uma campanha de sensibilização ambiental abrangente, direcionada não só à comunidade algarvia, mas também aos visitantes da região. Será criado o «Centro de Interpretação do Camaleão», em Olhão, que pretenderá dar a conhecer a espécie e promover o conhecimento científico sobre a sua ecologia. O projeto ambiciona ainda que a sociedade contribua ativamente para a melhoria deste conhecimento, através da participação numa campanha de ciência-cidadã onde será possível registar as observações de camaleão. De forma a ser possível melhorar a recuperação de camaleões encontrados feridos ou debilitados, será capacitado o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS), através da melhoria de infraestruturas adequadas à espécie.

Como ajudar?

Caso aviste um camaleão, pode fazer o registo da sua observação diretamente na página do projeto (www.vitanativa.org/camaleao), enviar a informação para camaleão@vitanativa.org ou ainda através das redes sociais da Associação Vita Nativa. Torne[1]se um cidadão-cientista e colabore neste projeto!

Pessoa a contactar: Fábia Azevedo (Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente)

Contacto: 936 436 948 E-mail: camaleao@vitanativa.org