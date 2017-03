Projecto algarvio Straw Patrol vence menção especial da 8ª edição do Prémio Terre de Femmes Portugal

Publicado em 07 Março 2017 por RUA

Carla Lourenço, bióloga marinha no CCMar – Centro de Ciências do Mar na Universidade do Algarve, recebeu no passado sábado dia 4 de Março uma menção especial do Prémio Terre de Femmes da Fundação Yves Rocher pelo projecto de sensibilização ambiental Straw Patrol: Educar, Reduzir, Proteger.

O projecto que começou em Janeiro de 2016 no Algarve visa sensibilizar as populações para a problemática do lixo marinho, especialmente para a poluição causada por plásticos e pretende despertar a mentalidade ecológica de cada um, levando a melhores práticas ambientais e à protecção dos ecossistemas marinhos. O trabalho do projecto Straw Patrol assenta principalmente na educação ambiental através de palestras sobre o lixo marinho em escolas e em eventos públicos, mas passa também pela protecção dos ecossistemas aquáticos através de limpezas costeiras.

Em pouco mais de um ano o projecto já promoveu 22 palestras que chegaram a cerca de 660 estudantes, e ainda 9 limpezas de praia que contaram com a ajuda de mais de 300 voluntários que recolheram mais de 600 kg de lixo, num total de mais de 16 mil objectos recolhidos. Televisões, micro-ondas, cadeiras, partes de automóveis foram alguns dos artigos recolhidos pelos voluntários. No entanto, cerca de 50% do lixo recolhido corresponde a artigos plásticos, como sacos, garrafas, tampas, embalagens de alimentos e palhinhas.

O prémio Terre de Femmes visa distinguir mulheres que se destaquem e promovam a proteção do ambiente e em 16 anos já recompensaram 350 mulheres em 50 países investindo no total mais de 1,8 milhões de euros.

Com a atribuição deste prémio, Carla Lourenço conseguirá levar o projecto a muitas outras escolas do Algarve e Alentejo litoral e assim sensibilizar centenas de estudantes para a necessidade da protecção dos oceanos.