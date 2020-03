Programação do Teatro das Figuras suspensa até 3 de abril

Publicado em 11 Março 2020 por RUA FM

No âmbito da orientação emitida a 10 de março, pela Direção-geral de Saúde (DGS), relativa ao risco de eventos de massas no contexto do surto de COVID-19, o Teatro das Figuras anuncia a suspensão da sua programação, até ao dia 3 de abril. A partir dessa data a situação será reavaliada em função da evolução epidemiológica e das orientações dadas pela DGS.

Segundo as diretrizes da DGS deverão os promotores de eventos e salas de espetáculo “adiar ou cancelar todos os eventos que, ainda que com uma concentração de menos de 1.000 pessoas, impliquem ou possam implicar a participação de pessoas que estiveram presentes, nos últimos 14 dias, em áreas onde existe transmissão comunitária ativa e sustentada do vírus […] atualizáveis conforme a evolução epidemiológica” situação esta que não é passível de aferir.

Neste contexto não serão apresentados os espetáculos e formações agendados a partir de 12 de março, nomeadamente Fit (IN), Carminho, O Meu Amigo Robô, Romeu & Julieta, Atelier de Construção de Máscaras, Palavras à Solta, A Criada Zerlina, Festival Encontros do DeVIR e A Flauta Mágica

Os eventos 17º Dançarte, Ideias em Palco, Teatro de Vizinhos e Herido Barrio serão igualmente adiados, uma vez que implicam a deslocação internacional de uma quantidade considerável de participantes e intérpretes.

Os restantes espetáculos previstos mantêm-se agendados, sendo a sua apresentação definida em função da evolução do surto e até indicação em contrário. As datas dos espetáculos que forem reagendados serão divulgadas, assim que possível.

Os bilhetes adquiridos serão válidos para as datas posteriores a anunciar. Os espetadores que pretendam ser reembolsados, deverão fazê-lo juntos dos pontos de venda em que realizaram a compra dos bilhetes para os espetáculos abrangidos.

O Teatro das Figuras tem ainda em vigor, desde o dia 9 de março o Plano de Contingência para o COVID-19, que congrega as orientações estratégicas para a sua implementação na estrutura interna do Teatro Municipal de Faro, S.M.

A informação será atualizada nos canais de comunicação do Teatro das Figuras, nomeadamente no sítio de Internet e nas páginas das redes sociais.