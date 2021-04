Programação do Teatro das Figuras com novas datas e horários nos meses de abril e maio

Publicado em 09 Abril 2021 por RUA FM

A pandemia provocada pela Covid-19, que tanto tem condicionado a atividade cultural, volta a obrigar a alterações à programação prevista para o Teatro das Figuras.

Já neste mês de Abril, em virtude, do regresso de França ao confinamento geral, a Compagnie Wang Ramirez dos coreógrafos Honji Wang e Sébastien Ramirez não poderá deslocar-se a Portugal para a apresentação do espetáculo Bordeline, previsto para o dia 29. Estão já a ser avaliadas possibilidades de reagendamento do espetáculo para 2022.

A programação de Maio mantém-se mas alguns espetáculos passam a realizar-se em novas datas e horários, adaptando-se às regras em vigor, como o concerto A Música de Hogwarts, que promete guiar o público “à escola de magia mais conhecida do mundo e através da música que tão bem caracteriza os filmes de Harry Potter”, continuando agendado para domingo 2 de maio, passando o horário de início para as 11h00.

Já o espectáculo de humor Biografia Não Autorizada de Bruno Aleixo será antecipado para a o dia anterior, sexta-feira 7 de Maio, com início às 19h30. O público poderá assistir a “uma retrospectiva biográfica dos principais momentos da vida de Bruno Aleixo, com vídeos inéditos, vídeos antigos (em que o seu mau feitio seja evidente) e ainda depoimentos de amigos, familiares e personalidades oprimidas”.

Também o concerto de apresentação de Uma Palavra Começada por N, último trabalho de Noiserv editado em 2020, que “assume um tom mais confessional que os registos anteriores e aproxima-se mais do ouvinte através da sua sonoridade aliada à língua materna”, será apresentado na sexta-feira antecedente, dia 14 às 19h30.

Como tem ocorrido em situações semelhantes, os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas e horários.

Os horários poderão ser redefinidos em função da evolução das regras estabelecidas e comunicados nos canais oficiais do Teatro das Figuras, nomeadamente o sítio de internet e redes sociais.

Recorde-se que o Teatro das Figuras, em Faro, reabre as suas portas no dia 19 de Abril, após ter encerrado temporariamente a 14 de Janeiro, no âmbito das regras decretadas pelas autoridades para o controlo da situação pandémica. Até lá, graças às medidas extraordinárias de apoio ao sector cultural regional criadas durante o confinamento, pelo Município de Faro em parceria com o Teatro das Figuras, será possível assistir em streaming a vários concertos gratuitos, transmitidos a partir do grande auditório, no Youtube e Facebook oficiais do teatro, no âmbito do 2º ciclo do Bandas ao Figuras, uma mostra da vibrante cena musical da região algarvia. Sempre às 21H30.

No dia 10 de Abril, a banda farense M.E.D.O. representa o punk-hardcore da região no concerto em que apresenta o novo disco “Monopólio da Violência”, composto online e gravado já durante a pandemia; no dia 13 de Abril brilham os FAD NU , formados por uma cantora e um guitarrista que viajam pelo Fado e seus poetas, livres de dogmas; no dia 15 de Abril é a vez dos ORFÉLIA, que resultam do encontro artístico entre uma brasileira e um português e respetivos géneros musicais tradicionais; a 17 de Abril, podemos descobrir YUCA, que através da sua voz e presença singulares alia o soul à música moderna e convida-nos a explorar sonoridades exóticas; no dia 20 de Abril, já com o Teatro das Figuras de portas abertas, o 2º ciclo do Bandas ao Figuras continua online e é o metal que se faz ouvir pela mão dos INHUMAN , focado na apresentação do álbum “Contra”, lançado em novembro de 2020; e encerra no dia 24 de Abril com a atuação dos PLASTICINE, um projecto com 10 músicos em palco que nos traz jazz, funk, soul, rock, afro-beat, entre outras sonoridades.

No dia 21 de abril, às 18H30, inaugura a exposição SÍMBOLOS PANDÉMICOS (resultado da residência do Ciclo Emergente do Teatro das Figuras), no Foyer do Teatro, um núcleo de quinze pinturas e duas esculturas da autoria de BASAP (Fábio Alexandre), numa proposta de reflexão sobre a pandemia.

Do streaming para a recepção ao público no seu grande auditório, cumprindo todas as regras estabelecidas pela DGS, o Teatro das Figuras mantém a aposta na música com o concerto de VIVIANE, no dia 22 de Abril. A compositora e letrista Algarvia, que iniciou a sua carreira musical no início dos anos 90 com o grupo “Entre Aspas”, estreia as canções do seu novo álbum de originais neste concerto.

No dia 28 de Abril, às 21H30, com a convidada Paula Varandas, o ciclo de palestras VIDAS COM ARTE dá a conhecer os percursos artísticos e criativos de artistas, consagrados e emergentes, funcionando como uma aula viva para a comunidade artística local, nacional e para o público em geral. Este ciclo é transmitido online, em direto no canal de Youtube do Teatro das Figuras.

O mês termina com a comemoração do Dia Internacional do Jazz, a 30 de abril, com o concerto ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE INVITES THE LADIES, um projeto novo que junta a Orquestra de Jazz do Algarve a quatro vozes femininas, novos valores e artistas consagradas, que interpretam standards do jazz intercalados com originais.