Programação de novembro no Teatro das Figuras encerra com celebração da carreira de Sean Riley & the Slowriders

Publicado em 06 Novembro 2017

A agenda do Teatro das Figuras para o mês de novembro promete um mês de intensa e diversificada programação, com ópera, cinema, música, tertúlias e comédia.

O mês começou com uma sala esgotada para assistir à ópera O Barbeiro de Sevilha, um clássico de Gioachino Rossini, pela companhia espanhola Opera 2001, numa coprodução com a Fundação Pedro Ruivo.

De 7 a 10 de novembro o protagonista será o cinema com a realização da 18ª edição da Festa do Cinema Francês, uma iniciativa do Institut Français du Portugal, da Embaixada de França e da rede das Alliance Française, que traz a Faro algumas das produções mais recentes do cinema francês, mostrando a variedade e riqueza da cultura cinematográfica francesa.

No sábado dia 11, os mais pequenos poderão assistir ao vivo ao concerto com as canções d’ O Mundo de Sara, acompanhando Sara numa visita de estudo repleta de aventuras.

No dia 16, quinta-feira, o professor, músico e dirigente associativo Paulo Cunha será o convidado da tertúlia No Teatro Às 6, abordando o tema A Paisagem Sonora.

Nos dias 16 e 17 esperam-se duas casas cheias para celebrar os 30 anos de carreira de Joaquim Monchique com a peça Mais Respeito que Sou Tua Mãe!. O consagrado ator veste a pele de uma mãe de família e dona de casa desesperada, da Baixa da Banheira, lutando pela sobrevivência no caos do seu seio familiar.

No sábado, dia 18, os bebés até aos 24 meses terão a oportunidade de desfrutar de mais um Música de Pais para Filhos desta feita com José Alegre, que levará os pequenos espectadores a descobrir a guitarra portuguesa e outros instrumentos tradicionais portugueses.

No mesmo dia, às 21h30, terá lugar a Grande Gala do Acordeão que nesta edição homenageia Hermenegildo Guerreiro acordeonista e compositor, que se tem destacado no ensino da arte de tocar acordeão.

No dia 23, quinta-feira, o palco é da stand up comedy com o primeiro espetáculo a solo de Guilherme Duarte, autor do blogue Por Falar Noutra Coisa. Durante uma hora, o comediante promete fazer o público rir com o seu humor carregado de ironia e sarcasmo.

A programação do mês encerra, no dia 25, com o concerto que celebra a carreira de Sean Riley & The Slowriders e assinala os 10 anos do lançamento do seu disco de estreia Farewell, com reedição do trabalho e uma digressão nacional, que revisita na íntegra aquele disco.

Toda a programação para o mês de novembro, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no sítio da internet www.teatrodasfiguras.pt e é regularmente disponibilizada nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.