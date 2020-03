Programação Cultural do Teatro Lethes suspensa até 5 de abril

Publicado em 12 Março 2020 por RUA FM

No âmbito da orientação emitida a 10 de Março, pela Direção-Geral de Saúde (DGS), relativa ao risco de eventos de massas no contexto do surto de COVID-19, o Teatro Lethes anunciou a suspensão da sua programação, até ao dia 5 de Abril.

A partir dessa data a situação será reavaliada em função da evolução epidemiológica e das orientações dadas pela DGS.

Os bilhetes adquiridos serão válidos para as datas posteriores a anunciar mediante confirmação para a bilheteira do Teatro Lethes. Os espectadores que pretendam ser reembolsados, deverão fazê-lo juntos dos pontos de venda em que realizaram a compra dos bilhetes.

Segundo as directrizes da DGS deverão os promotores de eventos e salas de espectáculo “adiar ou cancelar todos os eventos que, ainda que com uma concentração de menos de 1.000 pessoas, impliquem ou possam implicar a participação de pessoas que estiveram presentes, nos últimos 14 dias, em áreas onde existe transmissão comunitária ativa e sustentada do vírus […] atualizáveis conforme a evolução epidemiológica” situação esta que não é passível de ser aferida a esta data.

Neste contexto, não serão apresentados todos os espectáculos agendados a partir de 14 de Março e até 5 de Abril; bem como outras iniciativas, tais como: as anunciadas para o Dia Mundial do Teatro (27 de Março), a inauguração da exposição relativa aos 175 anos do Teatro Lethes (4 de Abril) e ainda todas as acções do Serviço Educativo.

Oportunamente, consoante a evolução da situação e as medidas apontadas pelas autoridades competentes, daremos conta do reagendamento dos espectáculos e iniciativas cancelados/as. Esta informação será dada através dos canais de comunicação do Teatro Lethes – sítio de Internet e páginas das redes sociais. .