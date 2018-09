Programa Parlamento dos Jovens Edição está de regresso

Publicado em 26 Setembro 2018 por RUA

A Assembleia da República, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, Ministério de Educação, Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores, Madeira e Secretarias Regionais que tutelam a educação e a juventude nas regiões autónomas, lança mais uma Edição do Programa Parlamento dos Jovens.

O programa será desenvolvido ao longo do ano letivo com as Escolas secundárias de todo o país que desejarem participar, culminando com uma Sessão Nacional, na Assembleia da República, nos dias 20 e 21 de maio de 2019.

O Parlamento dos Jovens – Secundário tem como objetivos:

Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política;

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político;

Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses;

Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.

A Direção Regional do Algarve do IPDJ é entidade parceira deste projeto, no distrito de Faro, para o ensino secundário, estando disponível para toda a colaboração solicitada pelas escolas na região algarvia.

Para o ano letivo 2018/2019, no ensino secundário, é proposto que os jovens trabalhem o tema: “Alterações climáticas: reverter o aquecimento global.”

As inscrições, das escolas interessadas, deverão ser realizadas até dia 24 de Outubro de 2018, no sítio da Assembleia da República: http://app.parlamento.pt/parjov/inscricao.aspx . Poderão, também, ser encontradas, todas as informações relativas a este programa em: http://www.jovens.parlamento.pt/.