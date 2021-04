Programa Geração Z – 2021 com candidaturas abertas para entidades organizadoras de ações de voluntariado

Publicado em 12 Abril 2021 por RUA FM

O Geração Z é uma ação de longa duração integrada no Programa “Agora Nós” e promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., com o objetivo de estimular a prática de voluntariado jovem, em diferentes áreas de intervenção.

Pretende contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos/as voluntários/as, contribuir para a intervenção útil e eficaz na comunidade, envolver na conceção, execução, monitorização e avaliação dos projetos, jovens e entidades com trabalho desenvolvido nas diferentes áreas de intervenção.

Podem candidatar-se ao Geração Z – 2021 entidades privadas sem fins lucrativos, com ações de voluntariado, dirigidas a jovens dos 16 aos 30 anos.

As áreas de intervenção devem ser trabalhadas tendo em conta os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (https://www.ods.pt/).

Áreas de intervenção prioritárias para 2021:

Sustentabilidade ambiental, nomeadamente na área do ODS 14;

Direitos Humanos, nomeadamente na área dos ODS 1, 5 e 10;

Igualdade de Género, nomeadamente na área dos ODS 5.

As candidaturas podem ser submetidas até 20 dias antes do início do projeto e desenvolvidas até ao dia 30 de novembro, ou seja, poderão ser apresentadas candidaturas até dia 1 de novembro de 2021, em https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/.

Será atribuído um valor de gestão, às entidades organizadoras, até ao máximo de 500,00 euros (com base no número de voluntários previstos em sede de candidatura).

Os/as jovens voluntários/as podem inscrevem-se até 5 dias antes do início do projeto e o valor de ressarcimento diário é de 12,00 euros.

Para mais informações e esclarecimentos não hesite em contatar esta Direção Regional do Algarve do IPDJ através do email faro@ipdj.pt, ou telefone 289 891820.